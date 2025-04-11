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        Husumetli aileler barışta gözyaşı döktü

        ŞANLIURFA'da, birbiriyle akraba olan Arslan ailesi fertleri arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:10 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:15
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        Husumetli aileler barışta gözyaşı döktü
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        ŞANLIURFA'da, birbiriyle akraba olan Arslan ailesi fertleri arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu. Barış için bir araya gelen aileler gözyaşlarıyla birbirlerine sarıldı.

        Eyyübiye Mahallesi'nde 2 yıl önce Ubade Aşireti'ne mensup akraba Arslan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından 2 aile arasındaki husumetin sonlandırılması için Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş devreye girdi. Tarafların barışa ikna edilmesi üzerine bugün Eyyübiye Millet Bahçesi’nde barış yemeği düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, aileler yan yana oturup okunan duaların ardından birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

        Barış yemeğinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Rabb'im, inşallah hem bu ailelerimize hem salonda bulunan kardeşlerimize hem de bu coğrafyada yaşayan tüm insanlara bir daha böyle acılar yaşatmasın. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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