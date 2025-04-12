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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu; 22 gözaltı

        ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik, dron destekli operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:55
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu; 22 gözaltı
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        ŞANLIURFA’da jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik, dron destekli operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozova, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli baskınlarda, tarlada taşların altına gizlenmiş ve evdeki çamaşır sepetinin içerisinde suikast silahı olarak bilinen 1 makineli tabanca, 8 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda şarjör ve 2 bin 671 farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan jandarma, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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