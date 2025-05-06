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        Çamaşır makinesi ile toprak altından silahlar çıktı; 16 gözaltı

        ŞANLIURFA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda çamaşır makinesinin içinde, toprak ve bazalt taşların altında, yöresel kıyafet içerisine gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:31
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        Çamaşır makinesi ile toprak altından silahlar çıktı; 16 gözaltı
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        ŞANLIURFA'dasilah kaçakçılarına yönelik operasyonda çamaşır makinesinin içinde, toprak ve bazalt taşların altında, yöresel kıyafet içerisine gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi. 16 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda Viranşehir ilçesi kırsalındaki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; çamaşır makinesi içinde, toprak ve bazalt taşların altında, yöresel kıyafet içerisine gizlenmiş halde silah ve mühimmat buldu. Operasyon kapsamında toplam 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 35 farklı silaha ait şarjör ve 2 bin 590 çeşitli çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Silah ile mühimmata el konulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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