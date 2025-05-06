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        2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama

        ŞANLIURFA ve Osmaniye'de, polisin yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 13:05 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:05
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        2 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama
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        ŞANLIURFA ve Osmaniye'de, polisin yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik 4 ay süren teknik takibin ardından Şanlıurfa merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Şanlıurfa kent merkezinde 4, Osmaniye'de ise 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 7 cep telefonu, 7 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 USB bellek, 1 hafıza kartı, 42 bin TL ve bahisle ilgili 6 not kağıdı ele geçirildi. İncelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında banka ve iletişim hesaplarından yaklaşık 50 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. 1 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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