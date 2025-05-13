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        Öğretmenleri taşıyan 2 minibüs çarpıştı; 28 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:35
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        Öğretmenleri taşıyan 2 minibüs çarpıştı; 28 yaralı
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        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Karacadağ kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı servis minibüsü, aynı yöne giden M.S.'nin kullandığı 63 N 3657 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 28 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan öğretmenlerin bölgedeki kırsal Faydalı ve Erkonağı mahallelerindeki okullarında görev yaptıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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