Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 1'i çocuk 2 kişi, ağır yaralandı
ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, havaya rastgele açılan ateş sonucu yorgun mermilerin isabet ettiği 9 yaşındaki bir çocuk ile 53 yaşındaki bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
ŞANLIURFA Valisi Hasan Şıldak, havaya rastgele açılan ateş sonucu yorgun mermilerin isabet ettiği 9 yaşındaki bir çocuk ile 53 yaşındaki bir kişinin ağır yaralandığını duyurdu.
Vali Şıldak, hafta sonu yorgun mermi isabet eden isimleri açıklanmayan iki kişinin yoğun bakımda tedavi gördüklerini, Eyyübiye ilçesinde yaşanan ilk olayda, başına yorgun mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığını belirtti. Vali Şıldak, her iki kişinin de durumlarının ağır olduğunu belirterek, vatandaşlara havaya ateş açmamaları yönünde çağrıda bulundu.
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