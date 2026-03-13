Canlı
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:56
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Siverek ilçesinde yapılan operasyonda "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak" ile "Yağma" suçlarından 14 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.E. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Akçakale ilçesinde ise "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan H.D. yakalandı.

        Operasyonlarda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

