        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisinin otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 13:52
        Şanlıurfa'da otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisinin otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        K.K. idaresindeki 63 AH 110 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun kırsal 11 Nisan Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan İ.Ö. yönetimindeki 27 AR 763 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada sürücülerin yanı sıra yaralanan 6 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.


        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

