Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Hamut Yeşil (33), Yeşilköy Mahallesi'nde arızayı gidermek amacıyla çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yeşil, kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.