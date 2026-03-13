Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

        Giriş: 13.03.2026 - 10:56
        Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 78 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.


        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 51 sabit nokta ve 80 parkta "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.


        Uygulama kapsamında 6 bin 845 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 344 aracın kontrolü yapıldı.


        Çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalanırken, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


        Denetimler sırasında 5 araç trafikten men edilirken, 107 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

