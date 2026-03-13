"Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da ramazanın son cuma namazı kılındı

Şanlıurfa'da ramazan ayının son cuma namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazan ayının son cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Merkez Haliliye ilçesinde bulunan 11 Nisan Kurtuluş Camisi, cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu. Ramazanın son cuması olması dolayısıyla kent merkezindeki camilerde de yoğunluk yaşandı.

