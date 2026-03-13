Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

