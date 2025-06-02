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        Konserde bıçaklı kavga: 3 yaralı

        ŞANLIURFA'da konserde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:45
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        Konserde bıçaklı kavga: 3 yaralı
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        ŞANLIURFA’da konserde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen konserde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili şüphelileri gözaltına aldı.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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