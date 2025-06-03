Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kaçtı

Kazanın ardından durmadan kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Kaza, Viranşehir ilçesi Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan 7 yaşlarındaki çocuğa park halindeki bir midibüsün önünden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Savrularak yere düşen çocuk ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsme öğrenilemeyen çocuk, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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