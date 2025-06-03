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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kaçtı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:10
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, sürücü kaçtı
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        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Sürücünün kaza sonrası kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, Viranşehir ilçesi Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan 7 yaşlarındaki çocuğa park halindeki bir midibüsün önünden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Savrularak yere düşen çocuk ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsme öğrenilemeyen çocuk, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazanın ardından durmadan kaçan sürücünün yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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