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        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 06.06.2025 - 00:45
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        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Pusu kuran kişilerin otomatik silahlarla açtığı ateş sonucu Ferhat Akbulut (43), yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Bayırözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Bayırözü Mahallesine giden Ferhat Akbulut yönetimindeki 34 LC 0430 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Akbulut, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akbulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Saldırı sonrası jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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