Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kuyumcu dükkanında soyguna kalkışan maskeli 3 şüpheli, kaçarken silahlarını düşürdü

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, maskeli 3 şüpheli, motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını pompalı tüfekle soymaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:09 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumcu dükkanında soyguna kalkışan maskeli 3 şüpheli, kaçarken silahlarını düşürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, maskeli 3 şüpheli, motosikletle geldikleri kuyumcu dükkanını pompalı tüfekle soymaya çalıştı. Çevredeki esnafın müdahalesiyle kaçan şüpheliler, bu sırada silahlarını düşürdü.

        Olay, Dikili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli 3 şüpheli, pompalı tüfeklerle iş yerindeki altınları çalmak istedi. Şüphelilerin dükkana girdiğini fark eden çevre esnafı, müdahalede bulundu. Esnafın tepkisi üzerine paniğe kapıldığı öne sürülen şüpheliler, havaya ateş açıp motosikletle kaçtı. Uzaklaşırken motosikletin dengesini kaybedip yere düşen şüpheliler, bu kez yaya olarak kaçtı. Kaçarken ellerindeki tüfeği de düşüren şüpheliler, ara sokaklara girip izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarından, soygun girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni bu adamdan!
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        Hayvanları için ot biçiyordu görmedi... Isırdı ve öldürdü!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        "Bağış" dedi ama... Gassal rüşvetten tutuklandı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        7 yıl önce öldürülen çocuğun vücudunda darp izleri!
        7 yıl önce öldürülen çocuğun vücudunda darp izleri!
        Patmos modası
        Patmos modası
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        "Huzurla kal sevgilim..." Ayçiçeği tarlasında hüzün...
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Tatile gitmişti... Küfür cinayeti!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Yaprakları maydanoza benziyor! Zehirli baldıran otuna dikkat!
        Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar!
        Hasret'in katiline verilen cezanın gerekçesinde korkunç detaylar!
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Zincirleme felaket! 5 ölü, 2 yaralı
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Los Angeles'taki protestolar sürüyor
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz!
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?
        Tesla'yı bundan sonra neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da kuzenler arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Şanlıurfa'da OSB yatırımları istihdamı katlayarak arttırdı
        Şanlıurfa'da OSB yatırımları istihdamı katlayarak arttırdı
        Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanların sayısı artıyor
        Şanlıurfa'da türkülere konu olan ceylanların sayısı artıyor
        Şanlıurfa'da 16 aracın lastiklerini kesen zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da 16 aracın lastiklerini kesen zanlı tutuklandı