Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Yaprak defnedildi

ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde erkek arkadaşı Ömer Kilimci (24) tarafından öldürülen Yaprak Türk (20), toprağa verildi. Kilimci'nin yaraladığı anne Şehka Türk (47), kardeşleri Mehmet Emin (17) ile Gülseren Türk'ün (18) de hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Kilimci, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk ile telefonla tartıştı. Tartışmanın ardından pompalı tüfekle Türk'ün evine giden Kilimci, dışarı çıkan Yaprak Türk, annesi Şehka Türk ile kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk'e ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi yere yığılırken, Kilimci 27 TJ 955 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ DE DEFNEDİLDİ

Burada tedaviye alınan Yaprak Türk, hayatını kaybetti. Yaralı olan anne ve 2 kardeş de Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Olaydan kısa süre sonra Kilimci, park halindeki otomobilinde tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi. Yaprak Türk ile Ömer Kilimci'nin cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaprak Türk'ün cenazesi Viranşehir Yeni Mezarlığı'nda, Ömer Kilimci ise Kemberli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.