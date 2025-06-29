Şanlıurfa'da havai fişek deposunda çıkan yangın söndürüldü

Zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yusufpaşa Mahallesi’nde hafta sonu kapalı olan havai fişek satışının yapıldığı bir iş yerinin ikinci katındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, depoda istiflenen havai fişeklere sıçradı. Alev alan havai fişekler art arda patlayarak mahallede korku ve panik yarattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürdü.

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