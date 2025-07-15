Şanlıurfa'da 60 kişi, düğünde yedikleri pastadan zehirlendi

Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Halil İ.E. ve Aleyna A. çiftinin düğününde, davetlilere pasta ikram edildi. Düğünün ardından evlerine dönen bazı davetlilerde gece saatlerinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıktı. Aynı şikayetlerle Suruç Devlet Hastanesi’ne başvuran 60 kişi, serum tedavisinin ardından taburcu edildi.

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