Şanlıurfa'da iş yeri yangını; çatının bir bölümü çöktü

Paşabağı Mahallesi'nde plastik ambalaj ürünü satışı yapılan bir iş yerinde, gece geç saatlerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle alevler diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinin çatısının bir bölümü çöktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

