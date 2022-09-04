Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da şehir merkezine giriş yapan ağır vasıta araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gap Bulvarı üzerinde kamyon ve tırlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, araçların şehir merkezine girişleri için UKOME izinleri ve evraklarını kontrol etti.



Sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında da uyarılarda bulunan ekipler, ağır vasıta araçlarının kullanacağı yolların anlatıldığı bilgilendirici broşür de dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.