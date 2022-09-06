Takoran Doğa ve Kültür Festivali düzenlenen konserle sona erdi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Takoran 2. Uluslararası 4. Kültür ve Doğa Etkinlikleri Festivali konserle sona erdi.

Bölge halkının "saklı cennet" olarak nitelendirdiği Takoran Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla Siverek Belediyesince organize edilen festival kapsamında Hirai Zerdüş ve Manuş Baba konser verdi.



Tarihi Cudi Paşa Konağı'nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Konser alanına katılanlar, sanatçıların şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Takoran Festivalini düzenlenen konserle taçlandırdıklarını dile getiren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, konsere katılanlara iyi eğlenceler diledi.



Gençleri ve fikirlerini önemsediklerini belirten Çakmak, "Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda Hirai Zerdüş ve Manuş Baba konseri düzenledik. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün sizin gününüz, bugün gençlerin günüdür ki güzel eğlenin. Konserin ve eğlencenin tadını çıkarın. Hepiniz hoş geldiniz, iyi bir konser olsun diliyorum. Geceniz güzel olsun." dedi.





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