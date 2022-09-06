Takoran Doğa ve Kültür Festivali düzenlenen konserle sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takoran Doğa ve Kültür Festivali düzenlenen konserle sona erdi

AA

Takoran Doğa ve Kültür Festivali düzenlenen konserle sona erdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Takoran 2. Uluslararası 4. Kültür ve Doğa Etkinlikleri Festivali konserle sona erdi.

Bölge halkının "saklı cennet" olarak nitelendirdiği Takoran Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla Siverek Belediyesince organize edilen festival kapsamında Hirai Zerdüş ve Manuş Baba konser verdi.

Tarihi Cudi Paşa Konağı'nda düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Konser alanına katılanlar, sanatçıların şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Takoran Festivalini düzenlenen konserle taçlandırdıklarını dile getiren Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, konsere katılanlara iyi eğlenceler diledi.

Gençleri ve fikirlerini önemsediklerini belirten Çakmak, "Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda Hirai Zerdüş ve Manuş Baba konseri düzenledik. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün sizin gününüz, bugün gençlerin günüdür ki güzel eğlenin. Konserin ve eğlencenin tadını çıkarın. Hepiniz hoş geldiniz, iyi bir konser olsun diliyorum. Geceniz güzel olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberle yıkıldı
YEREL HABERLER Anne- babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı ...
Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tabancayla eşini öldüren zanlı ...
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otobüse çarpan otomobildeki ...
Şanlıurfa'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını tabancayla ...
Eşini, Fırat Nehri kenarına götürüp tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER Eşini, Fırat Nehri kenarına götürüp tabancayla ...
Şanlıurfa'da esrarla yakalanan yolcu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da esrarla yakalanan yolcu gözaltına alındı
Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobilden hırsızlık yaptıkları ...
Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da havaya ateş açıp evine kaçan şüpheli ...
Aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan polislere çay ve su ikramı
YEREL HABERLER Aranan şüpheliyi yakalama operasyonuna katılan ...
Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ağır vasıta araçlarında denetim yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.