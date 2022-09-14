Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, 2 uzun namlulu silah ve 1 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 3 şarjör ve 130 mermi ile 1 dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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