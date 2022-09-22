Hilvan'da İlköğretim Haftası kutlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Şehit Halit Şıltak İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Program, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin okunan şiirlerle devam etti.

Etkinlikte Kaymakam Coşkun Doğan öğrencilerin dersine katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.