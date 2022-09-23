Şanlıurfa'da lokantalarda hijyen denetimi yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, lokantalarda hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından vatandaşların sağlığını korumak için yapılan denetimle, kentin işlek noktalarından olan Emniyet Caddesindeki restoran ve lokantalar denetlendi.



Başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, işletmelere gıda ürünlerini açıkta korunmaması için uyarılarda bulundu. Gıda ürünlerinin saklama koşullarına uyulması gerekli noktasında işletmeleri uyardı. Bu kurallara uymayan işletmelere için gerekli işlemler uygulandı.



Denetimlerin devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları 444 22 63 numaralı İletişim Merkezine bildirmeleri istendi.











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