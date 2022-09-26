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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 305 bin lira ile 1 kilo 500 gram ziynet eşyası bulundu.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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