Şanlıurfa'da firari 3 hükümlü yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D (60) ve 10 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C.N (23) ile "hakaret ve kamu malına zarar verme" suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi (35) saklandıkları adreslerde yakalandı.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

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