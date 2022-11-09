Şanlıurfa'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 30 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 104 mermi ile 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve hırsızlığa yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, K.V'nin adresine düzenlediği operasyonda, 30 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 104 mermi ile 6 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.V, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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