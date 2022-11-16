Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Camikebir Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.Y. (40) ve Y.B. (45) silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Y.B. Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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