HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

ŞANLIURFA (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, ülke ve kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de ve bölgede devam eden büyük projelerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini ifade eden Yapıcıoğlu, özellikle sulama ve tarıma yönelik yatırımların istihdamı artırmada etkili olacağını belirtti.

Yapıcıoğlu, Türkiye'nin Mısır ve Suriye ilişkilerine yönelik ise şöyle konuştu:

"Türkiye onlarla ilişki kurmalıdır. 'Zinhar onlarla ilişki kurmamalı' yaklaşımı doğru değildir. Onlarla ilişki kurmazsanız da emperyalistler onlarla ilişki kurup istedikleri şekilde yönlendirmeleri konusunda gerekli tüm oyunları ve dolapları çevirirler. Bizim söylediğimiz hiçbir şart altında ümmet coğrafyasında herhangi bir sorun emperyalistlere havale edilmeden ve şiddete başvurulmadan mutlaka çözülmelidir. Bütün sorunların bu şekilde çözülmesi için bir gayret ortaya konmalıdır. 'Kendi aranızdaki sorunları oturarak konuşarak çözün ve emperyalistlere havale etmeyin' diye çağrılarda bulunduk."

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