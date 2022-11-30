Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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