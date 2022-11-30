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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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