"Yanık seslerin diyarı" Şanlıurfa'da gazel geleneği yaşatılıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Müzik alanındaki köklü birikimiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Müzik şehri" ön başvurusu kabul edilen Şanlıurfa'da, az sayıda kalan gazelhanlar bu geleneğin yaşatılması için bir araya geliyor.

İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Nuri Sesigüzel ve Kazancı Bedih gibi birçok ünlü sanatçının yetiştiği kentin sakinleri, yanık sesleri ve müziğe yatkınlıklarıyla biliniyor.

Şanlıurfa ile özdeşleşen sıra geceleri, hemen her köşe başında bulunan tarihi konuk evlerinde yankılanırken kentin müziğe meraklı birçok genci de bu eğlence programlarında sahne alıyor.

"Gazelhanların piri" olarak kabul edilen Kazancı Bedih'in gazel tarzını benimseyen bir grup sanatçı da haftanın belli günlerinde bir araya gelerek gazel okuyor.

- "Gelenek yıllardır devam ediyor"

Gazelhan Mahmut Durgun, AA muhabirine, Şanlıurfa'da keşfedilmeyen çok güzel sesli cevherlerin bulunduğunu söyledi.

Özellikle sıra geceleri sayesinde şehirde müziğin daha fazla öne çıktığını belirten Durgun, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da hafta sonları kimi bağ evinde kimi evinde kimisi ise iş yerinde arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Hep birlikte muhabbet içerisinde, sevgiyle saatlerce oturulup çeşitli müzik türleri icra ediliyor. Şanlıurfa'da gazel geleneği meşhurdur zaten gazel Şanlıurfa'dan ülkeye yayılmıştır. Hoyratlarımız yine meşhurdur. Dostlukların pekişmesi, insanların birbiriyle bağının kuvvetli olması, sosyal anlamda aktivitenin daha canlı tutulması için gazel güzel bir gelenektir. Bu gelenek, yıllardan beri burada devam ediyor."

- "Şanlıurfa'da güzel bir gazel anlayışı var"

Gazel geleneğinin geçmişinin çok eskilere dayandığını ifade eden Mahmut Balcı ise Türkler de gazel geleneğinin Orta Asya'dan geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'da eskiden çok sayıda gazelhanın bulunduğunu anlatan Balcı, "Eski ustalarımız okumuş, biz okumuşuz... Onları dinleyerek bu merak bizi sardı. Arkadaşlarımızla, dostlarımızla oturup Şanlıurfa türkülerini, gazelleri ve hoyratları okuyoruz. Amacımız Şanlıurfa kültürünü ve eski mahalle meclisi ortamını yaşatmaktır. Şanlıurfa'nın bu kültürünü eski ustalarımızdan gördüğümüz kadar bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Gençleri de yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gazelin ayrı bir özelliğinin ve güzelliğinin bulunduğunu anlatan İmam Organcı ise "Gazelde dil önemli, telaffuz etmek, önemli kelimeleri doğru düzgün yerine oturtmak önemli. Uşak okurken, hicaz okurken ikinci üçüncü katını bilmek önemli. Şanlıurfa'da güzel bir gazel anlayışı vardır. Herkes okuyamaz. Yaşlıların çoğu seviyor ama gençlerimiz pek fazla meraklı değil." dedi.





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