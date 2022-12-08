Halfeti'de iş makinesinin çalındığı iddiası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tarlada park edilen kepçe çalındı.

Bulaklı Kırsal Mahallesinde Mustafa Arslan tarlada 34- 06-7520 plakalı kepçesiyle çalıştıktan sonra aracını park edip eve döndü.

Sabah tarlaya giden Arslan, aracını bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Güvenlik güçleri, kepçenin bulunması için çalışma başlattı.

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