Ceylanpınar'da "güvenli geçiş uygulaması" başlatıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar ilçe Emniyet Müdürlüğünce öğrencilerin rahat bir şekilde okullarına ulaşabilmeleri amacıyla "güvenli geçiş uygulaması" başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, okullar bölgesinde trafik kazaları ve sahipsiz köpek saldırılarının önüne geçilmesi amacıyla "güvenli geçiş uygulaması"nı hayata geçirdi.



İlçe genelindeki okullar çevresinde önlem alan ekipler, öğrencilerin rahat bir şekilde eğitim alanlarına ulaşmasını sağladı.





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