Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Eyyübiye ilçesinde yılbaşı öncesi gümrük kaçağı ürün satışı yaptığı belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 şişe içki, 700 paket sigara ve 1130 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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