Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, okullar bölgesinde durumundan şüphelenilen M.Y'yi durduran ekipler, bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.