Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.



Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 5 tabanca, 2 av tüfeği ile 3 şarjör ve 87 mühimmat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

