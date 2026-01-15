Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 5 tabanca, 2 av tüfeği ile 3 şarjör ve 87 mühimmat ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
