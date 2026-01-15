Habertürk
        Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:57 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:57
        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, alacak defteri, 2 otomobil satış sözleşme defteri, 5 yazılı senet, 18 araç satış sözleşmesi, 19 tapu senedi, 47 boş senet ele geçirildi.

        Aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

