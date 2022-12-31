Şanlıurfa'da bazı ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olan markete ceza

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bazı ürünlerin etiket ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunan markete cezai işlem uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaptı.

Marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinde etiket kontrolü yapıldı.

Ekipler, 2 zincir markette yaptığı denetimde, bazı ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatlarının farklı olduğunu tespit etti.

Haksız kazanç ile vatandaşların mağdur edildiğini belirleyen ekipler, işletmeye cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürünlere el koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, vatandaşların mağdur olmaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Denetimlerin süreceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız her gün farklı zaman dilimlerinde denetimlerini kapsamlı olarak sürdürüyor. Bugün denetimlerimiz sırasında özellikle fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, ürünlerin son tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünlerde incelemeler yaptık. Bir eksiklik, bir yanlışlık tespit ettiğimizde de idari işlem başlatıyoruz."







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