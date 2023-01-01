Emekli maaşı 2023 zammı ne kadar olacak?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da halk ekmek satışı başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen halk ekmek fabrikasında seri üretime geçildi.

Günlük 100 bin ekmek üretim kapasiteli fabrikada üretilen ekmek, kentin çeşitli noktalarında büfelerde 2 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor.

Halk ekmek almak isteyen vatandaşlar Açıksu Caddesi Şehitlik ilköğretim Okulu arkası, Salih Özcan Bulvarı Şehit İbrahim Halil yıldırım Parkı önü, Akabe TOKİ 8013. Sokak Emekliler Sitesi önü, Eyyübiye Mahallesi Harran Kapı Caddesi, Sırrın Mahallesi 617. Sokak Sırrın Cami arkası, Maşuk TOKİ Şehir Sedat Sağır Caddesi, Bahçelievler Ali Şelli Parkı karşısı, Eyyübiye Doktor Cavit Özyeğin ilkokulu arkası, Atatürk Mahallesi Rabia Meydanı ve Şanlıurfa Müze bölgesinde bulunan büfelerden temin edebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.