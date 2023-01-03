Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir araçta 1 kilo 900 gram skunk ve 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, durdurdukları bir araçta yaptığı aramada 1 kilo 900 gram skunk ve 2 kilo 150 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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