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ŞANLIURFA (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor'un Antalya'daki kamp çalışmaları sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-yeşilli ekip, teknik direktör Levent Devrim nezaretinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla sürdü.

Şanlıurfaspor, akşam antrenmanı ile çalışmalarına devam edecek.

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