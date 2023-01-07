Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik alanlarda inceleme yaptı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavuz, kentte turizm alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Müze kompleksi ile kentin tarihi ve turistik alanlarını gezen Bakan Yardımcısı Yavuz, yöresel ürünler mağazasını ziyarete etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki kadın kursiyerlerle bir araya gelen Yavuz, Ümmü Gülsüm Hatun Kadın Kütüphanesi'ni de ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yavuz'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat eşlik etti.

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