Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik alanlarda inceleme yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavuz, kentte turizm alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Müze kompleksi ile kentin tarihi ve turistik alanlarını gezen Bakan Yardımcısı Yavuz, yöresel ürünler mağazasını ziyarete etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'ndeki kadın kursiyerlerle bir araya gelen Yavuz, Ümmü Gülsüm Hatun Kadın Kütüphanesi'ni de ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yavuz'a, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü
(Görüntülü) KIRŞEHİR&#039;DE 10 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KIRŞEHİR'DE 10 ARAÇLI ZİNCİRLEME ...
(Görüntülü)ŞANLIURFA?DA &#039;KAZINTI-1 CHANGE OTO&#039; OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞANLIURFA?DA 'KAZINTI-1 CHANGE ...
(Görüntülü) ŞANLIURFA?DA KIZ YURDUNDA TAŞINMA PROTESTOSU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANLIURFA?DA KIZ YURDUNDA TAŞINMA ...
Şanlıurfa´da 'Kazıntı-1 Change Oto' operasyonuna 8 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 'Kazıntı-1 Change Oto' operasyonuna 8 ...
Şanlıurfa´da kız yurdunda taşınma protestosu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kız yurdunda taşınma protestosu
(Görüntülü)MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ
Minibüsün çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı kadın öldü
Şanlıurfa merkezli 16 ildeki "change" araç operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli 16 ildeki "change" araç ...
Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da şehit yakınları ve gazilerle buluştu
YEREL HABERLER Orgeneral Çetin, Şanlıurfa'da şehit yakınları ve ...
Şanlıurfa'da "Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası" kapsamında konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da "Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası" ...
"Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'da mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'da mezarı ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan'ı vefatının 23. yılında kardeşi anlattı
YEREL HABERLER "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan'ı vefatının 23. ...
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi ...
(Görüntülü) ŞANLIURFA&#039;DA, 224 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANLIURFA'DA, 224 SİKKE ELE ...
Şanlıurfa´da, 224 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, 224 sikke ele geçirildi
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli ...
(Görüntülü)ŞANLIURFA?DA, SOKAK ORTASINDA TEKME- TOKAT KAVGA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞANLIURFA?DA, SOKAK ORTASINDA TEKME- TOKAT ...
Şanlıurfa Diyanet Vakfınca 17 bin aileye yardım yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Diyanet Vakfınca 17 bin aileye yardım ...
(Görüntülü)16 İLDE &#039;CHANGE OTO&#039; OPERASYONU; 51 ARACA EL KONULDU, 19 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)16 İLDE 'CHANGE OTO' OPERASYONU; ...
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa´da, sokak ortasında tekme- tokat kavga kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, sokak ortasında tekme- tokat kavga ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.