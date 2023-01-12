Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

PKK/KCK operasyonunda 3, FETÖ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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