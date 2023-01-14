Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İnşaat işçisi Hüseyin Şahin (47), motosikletiyle seyir halindeyken Sırrın Mahallesi yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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