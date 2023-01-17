Şanlıurfa'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yol denetiminde yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yol denetiminde yakalandı.

Birecik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde uygulama yapıldı.

Kontrollerde, "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü A.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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