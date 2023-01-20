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Şanlıurfalı 18 yıllık çocuk hasretinin son bulması hastane koridorunu zılgıtlarla neşelendirdi

AA

Şanlıurfalı 18 yıllık çocuk hasretinin son bulması hastane koridorunu zılgıtlarla neşelendirdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 18 yıldır çocuğu olmayan ve bu süreçte tedavi gören Bertan ailesi, yıllar sonra kucaklarına aldıkları "Muhammed Alparslan" bebeği hastane koridorunda zılgıt, dua ve gözyaşlarıyla karşıladı.

Akçakale ilçesinde yaşayan Zehra ve İsmail Bertan çifti, 18 yıldır çocuk sahibi olamadı. Bu sürede tedaviler gören çift, kentteki özel bir hastanede görev yapan doktor Kadir Yaman ile görüştü.

Tedavilerinin ardından 9 Aralık 2022'de dünyaya gelen Muhammed Alparslan bebek ise Bertan ailesini sevindirdi. Bebeği, doğumhane kapısının önünde karşılayan onlarca aile ferdi, 18 yıllık hasretinin son bulması sebebiyle zılgıt çekti, dualar etti ve göz yaşlarına hakim olamadı. Doktor Yaman ise bu anı çekerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Doktor Yaman, AA muhabirine, gebeliğin riskli geçtiğini ve tedavi sürecini takip ederek çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına aldıklarını söyledi.

Yaman, "Her gebemiz çocuğunu sağ salim kucağına aldığında biz de onlarla mutlu oluyoruz. Bir doktor için en büyük mutluluk budur. Bu mutluluk paha biçilemez, bunun bir ölçüsü olamaz. Bu anı onlar için ölümsüzleştirdik. " dedi.

Ailenin 18 yıl evli olmaları rağmen çocuk hasreti çektiklerini anımsatan Yaman, şunları kaydetti:

"Sonuçta çocuklarını kucaklarına aldıklarında buradaki mutlulukları görülmeye değerdi. Bizde o anı ölümsüzleştirmek istedik. Hiçbir zaman inanamadıklarında vazgeçmemelerini, ümitlerini kaybetmemelerini kendilerine söyledim ve bu mutluluğu yaşadılar. Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler, dualarını eksik etmesinler, takiplerini güzel yaptırsınlar, inşallah birçok aile bu şekilde çocuklarına kavuşacaklardır. Sosyal medya ile bu ailenin mutluluğuna Türkiye'deki bütün insanlar ortak oldu, onlar da çok sevindiler. Aile 18 yıl sonra çocuk sahibi olduğu için çok mutluluk yaşadı, erkek ve kız olması onlar için önemi yoktu. Allah ikinci çocuklarını da nasip eder. İnşallah bu sefer kız çocukları olur."


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