Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yol ulaşıma kapandı.
Kayak merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
Kara yolları ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kapanmaması için küreme çalışması yapıyor.
Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, Karacadağ bölgesinde kar yağışının etkisini artırdığını belirterek, ekiplerin yolları açık tutmak için çalıştığını ifade etti.