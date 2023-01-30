"Elmacı Dede" meyveler ve temin ettiği battaniyeleri Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

ŞANLIURFA (AA) - Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmalar ve temin ettiği battaniyeleri, Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.



Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayarak Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran", "Pençe-Kaplan" yazdığı minibüsüyle Mehmetçiğe ulaştırmak için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi.

İzinlerin ardından Ceylanpınar Gümrük Kapısından Rasulayn ilçesinde geçen Muhammed Yılmaz, yanında götürdüğü elmaları ve battaniyeleri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Yılmaz, gazetecilere, yılın belli dönemlerinde bahçesinde yetiştirdiği elmaları Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

Kış mevsimde ihtiyaç sahiplerinin içini ısıtacak yardımlar yapmaya çalıştığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Bölgesine bir kaç defadır geliyorum. Ceylanpınar halkını gerçekten çok seviyorum. Dedesine karşı bir samimiyetleri bir ilgileri var. Yine Ceylanpınar’da Resulayn'a geçtim. Geçen gelişimde gördüm ki Resulayn'da çok mağdur insanlar var. Ben onun için vicdanım rahat etmedi. Bu sefer askerlerimize ve oradaki çocuklara ikram etmek için elma getirdim. 160 adet de battaniye getirdim ki o mağdur olan insanlara bir nebze olsa da katkıda bulunmak için Uşak'tan temin etmiş olduğum bu battaniyeleri getirdim. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.