AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur Şanlıurfa'da konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bütün engellemelere rağmen, son dönemde altılı masadan artık ümidi kalmayan birtakım yurt dışı mihraklar, yine çeşitli senaryoları devreye soktu. İsveç'te yaşanan olaylara hepimiz şahit olduk." dedi.

Uygur, Şanlıurfa temasları kapsamında partisince bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı STK Buluşmaları"nda, peygamberler şehri Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Bir dava hareketi olarak kurulan AK Parti'nin milletinden aldığı güçle oluşturduğu politikaları hayata geçirdiğini aktaran Uygur, bütün engellemelere rağmen AK Parti'nin, eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Uygur, AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmalardan bahsederek, "Artık yeni Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılının eşiğinde olduğumuz bu süreçte, 20 yıllık müktesebatımızla heybemiz dolu bir vaziyette Türkiye yüzyılının kapılarını milletimizin de isteğiyle siz sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle inşallah ardına kadar açacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin benimsediği üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomisiyle dünya ülkelerinin aksine büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu anlatan Uygur, Türkiye yüzyılına doğra emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her hafta bir ilde toplu açılışlarla yatırımları hayata geçirdiğini belirterek, "Bizler milletimizin desteğiyle siz sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Biz istişare kültürüne önem veren siyasi hareketiz. Bu manada siz sivil toplum kuruluşlarını karar alma mekanizmalarına dahil ederek, politika ve hizmetlerin oluşturulmasında sizlerin görüş ve önerileri bizim için çok önemli ve anlamlı." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ve emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemelerin gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anlatan Uygur, bütün imkanları kullanarak milletin talep ve beklentileri doğrultusunda yürümeye devam ettiklerini kaydetti.

Uygur, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bütün engellemelere rağmen, son dönemde altılı masadan artık ümidi kalmayan birtakım yurt dışı mihraklar, yine çeşitli senaryoları devreye soktu. İsveç'te yaşanan olaylara hepimiz şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mız nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik provokatif eylemler. Onun dışında bizim milli ve manevi değerlerimize, kutsalımıza ve dinimize yapılan saldırılar, bunların hepsinin bir plan dairesinde olduğuna bütün milletimiz o ferasetiyle hakim. Biz bunu biliyoruz ve anlıyoruz, milletimiz de bu noktada feraset sahibi. Biz gerçekten bütün engellemelere rağmen, bütün kurulan oyunlara ve tuzaklara rağmen, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimizin desteği ve ferasetiyle yol yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'nin umudu, ümidi biziz, Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte de milletimize ümit olmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti MKYK Üyeleri Abdurrahman Kurt, Vildan Polat, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve STK temsilcileri katıldı.

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